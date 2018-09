Piatek da record: è già in doppia cifra, nessuno in Europa come lui!

L’attaccante del Genoa, Piatek, continua a segnare e a sfornare record su record: nessuno in Europa come lui

Bomber Piatek ormai è una sentenza, una garanzia. L’attaccante sta facendo le fortune dei fantallenatori che hanno scommesso su di lui in estate ma soprattutto del Genoa, che lo ha scoperto in Polonia e gli ha consegnato immediatamente una maglia da titolare. Una maglia indossata da grandi bomber, basti pensare a Diego Milito, poi trionfatore con l’Inter del Triplete. Bomber Piatek ha fatto meglio del Principe, ha fatto meglio di qualsiasi altro attaccante straniero del Grifone e non solo. Ieri l’attaccante polacco classe ’95 ha realizzato il suo sesto gol in 5 partite, andando a segno almeno una volta nelle prime 5 giornate di Serie A. Avete presente quando si dice: «gli stranieri hanno bisogno di adattarsi al campionato?» Per lui tutto questo non vale!

Piatek è il primo giocatore maglia del Genoa sulle spalle ad andare a segno in tutte le prime cinque partite di Serie A della stagione. Ma non solo. Il polacco ha realizzato anche 4 gol nella prima partita stagionale ufficiale, quella in Coppa Italia, contro il Lecce. Fanno 10 gol in totale in 6 partite giocate, doppia cifra: nessuno in Europa, nei primi 5 campionati in Europa, ha fatto meglio! Piatek rientra in una ristretta cerchia, quella dei giocatori stranieri all’esordio in A che sono riusciti a segnare 6 gol in a in 5 partite: il bomber polacco ha eguagliato Zico, autore di 6 gol con l’Udinese nel 1983, Mauro Zarate, alla prima stagione con la Lazio nel 2008 e Istvan Nyers, arrivato nell’Inter nel 1948. C’è qualcuno però che ha fatto meglio: Karl Hansen, danese dell’Atalanta, nel 1949, realizzò 7 gol. «Piatek è straordinariamente bravo nel gioco perché lui c’è sempre. Non è quell’attaccante che pensa solo al gol, ma fa tanto anche per i compagni. È un attaccante moderno» ha detto Ballardini. Gli fa eco Preziosi: «E’ straordinario». Come biasimarli!