Jorginho Arsenal, futuro in Italia? Scelta fatta, la situazione

Il futuro di Jorginho dovrebbe essere ancora in Premier League, il centrocampista aveva aperto all’Italia ma il presente dice Arsenal.

Dalle voci riportate da The Athletic il centrocampista, sarebbe in procinto di sottoscrivere il rinnovo con l’Arsenal, situazione che chiuderebbe la porta a un ritorno in Italia del regista azzurro. Era nelle idee della Juventus.