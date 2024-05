Fagioli è tornato in campo dopo la squalifica per il caso “scommesse”, l’ha fatto nella giornata di ieri in Bologna Juventus. Il giocatore bianconero ha voluto esprimersi così dopo il suo ritorno in campo.

FAGIOLI – «Un enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno. Ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori. Grazie a tutti».