Nuovo stadio Como, Ludi: «Abbiamo un PROGETTO per rifare l'impianto. Il PIANO B sarà...»

Nuovo stadio Como, il piano del direttore generale Ludi per portare la squadra nella miglior condizione il prossimo anno

Il direttore generale del Como Ludi ha voluto parlare del nuovo stadio dei lombardi vista la promozione in Serie A.

«C’è già un progetto di rifacimento dell’intero impianto. Il Sinigaglia è uno degli stadi più belli d’Europa, è unico e vogliamo intervenire subito sull’impianto in modo che sia congruo per la Serie A. Speriamo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato. Piano B? Stiamo analizzando ancora diverse opzioni. Preferisco non sbilanciarmi perché non dipende solo dai club, anche da Prefettura e Questura»