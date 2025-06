Calciomercato Genoa, occhi puntati su Roberto Piccoli. La situazione tra osservazioni e possibili trattative - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Roberto Piccoli, concorrenza della Fiorentina. La situazione

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con una nuova pista offensiva che potrebbe rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, il club rossoblù starebbe seguendo con interesse l’evoluzione della situazione legata a Roberto Piccoli, attaccante di proprietà dell’Atalanta che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Cagliari.

Piccoli, classe 2001, è reduce da un’annata positiva in Sardegna, dove ha saputo ritagliarsi spazio e minuti importanti in Serie A. Il suo profilo piace alla dirigenza del calciomercato Genoa per diversi motivi: è giovane, ha già esperienza nella massima serie e rappresenta una soluzione duttile in attacco, capace di adattarsi sia in un sistema a due punte sia da prima punta in un tridente.

Il Calciomercato Genoa è alla ricerca di rinforzi che possano portare profondità e freschezza all’organico, e l’idea di inserire un elemento come Piccoli rientra perfettamente nella filosofia del club, che punta su giovani in crescita e con margini di miglioramento. Tuttavia, la concorrenza non manca.

Secondo le stesse fonti, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’attaccante bergamasco. I viola stanno lavorando per rinnovare il proprio reparto offensivo e vedono in Piccoli una possibile alternativa da integrare nella rosa. La presenza di più club interessati potrebbe alimentare una piccola asta, soprattutto se l’Atalanta decidesse di aprire alla cessione definitiva del giocatore.

Per ora non si registrano offerte ufficiali, ma i contatti tra le società potrebbero intensificarsi già nei prossimi giorni. Il calciomercato Genoa, forte di un progetto tecnico solido e di una stagione positiva alle spalle, potrebbe giocare la carta della titolarità garantita per convincere il giocatore.

Il Calciomercato Genoa si muove con attenzione, cercando occasioni intelligenti e sostenibili dal punto di vista economico. Piccoli rappresenta una di queste: un attaccante in crescita, con esperienza in Serie A e ancora ampi margini di sviluppo. La dirigenza rossoblù valuta con attenzione, ma il nome è caldo e resta uno dei più seguiti in queste prime fasi di mercato.