Calciomercato Genoa, occhi puntati su due attaccanti talentuosi e promettenti. La situazione dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, occhi puntati sull’attacco rossoblu per riuscire a potenziare la squadra: nel mirino Esposito e Piccoli

Il calciomercato Genoa si prepara con largo anticipo alla prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, la dirigenza rossoblù è già al lavoro per definire strategie e rinforzi, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e in grado di affrontare al meglio la prossima stagione.

Uno dei primi nodi riguarda il futuro di Miguel Veloso Vieira. Il centrocampista portoghese, che ha fornito buone prestazioni nel corso dell’annata, è considerato un elemento importante nello spogliatoio e sul campo. Proprio per questo motivo, il club starebbe valutando la possibilità di proporgli un rinnovo di contratto, come segnale concreto di fiducia e riconoscimento del suo contributo.

Sul fronte uscite, è quasi certo che alcune cessioni saranno inevitabili, sia per esigenze di bilancio sia per favorire il naturale ricambio tecnico. In quest’ottica, la società è intenzionata a dare maggiore spazio ai giovani talenti già presenti in rosa o in arrivo dal vivaio. Tuttavia, l’inserimento di profili d’esperienza sarà fondamentale per garantire equilibrio e solidità al gruppo.

Tra i nomi seguiti con interesse ci sono Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, e Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione in prestito al Lecce. Entrambi rappresentano opzioni interessanti per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento restano da definire le condizioni economiche e le strategie delle rispettive società di appartenenza. In particolare, il riscatto di Piccoli potrebbe rivelarsi complicato, vista la concorrenza e le richieste dell’Atalanta.

Il Genoa, dunque, si muove con cautela ma con idee chiare: valorizzare i giovani, confermare le certezze già presenti e individuare i giusti rinforzi per completare la squadra. La volontà della società è quella di affrontare la nuova stagione con un progetto solido, ambizioso e sostenibile, nel segno della continuità e del rafforzamento graduale.