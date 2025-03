Calciomercato Genoa, Pinamonti pronto a lasciare i rossoblu. Liguri già con il sostituto in tasca!

Calciomercato Genoa, Pinamonti pronto a dire addio alla corte rossoblu. Nel mirino un grande centravanti per compensare la cessione

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciomercato Genoa dovrò valutare quale sarà la situazione legata ad Andrea Pinamonti: autore di una stagione importante dove è stato decisivo per la salvezza della squadra rossoblu (e di conseguenza pronto per una grande squadra).

E se dovesse andare via? In quel caso il Genoa andrebbe a riprendere Simeone: centravanti tanto dinamico quanto esperto nei momenti in cui è in campo.