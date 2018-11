Calciomercato Genoa: per 5 milioni di euro, il patron Preziosi è pronto a portare in Italia il regista del Botafogo, Matheus Fernandes

Durante il mercato invernale, il Genoa potrebbe accogliere un talento proveniente dal Brasile: si tratta di Matheus Fernandes, centrocampista del Botafogo. Secondo l’indiscrezione, lanciata da Globo Esporte, Preziosi sarebbe pronto a offrire 5 milioni di euro per portarlo in Italia. Lo stesso giocatore, però, ha dichiarato di non essere a conoscenza della trattativa, ma di non scartare l’ipotesi di un suo trasferimento. Fernandes, di professione regista, è da tempo nel mirino di diversi osservatori internazionali, da quando si è laureato campione del Sudamerica con la Nazionale Under 17 del Brasile.