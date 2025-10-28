Calciomercato Genoa, quella big è pronta a far suo il giocatore rossoblu. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Genoa – La Juventus insiste per Norton-Cuffy, ma il Grifone resiste

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane: Brooke Norton-Cuffy, talentuoso terzino destro di proprietà del Genoa che sta attirando l’interesse di diversi club italiani ed europei. Tra questi spicca la Juventus, che avrebbe intensificato il pressing per assicurarsi il giovane esterno inglese già nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera segue da tempo Norton-Cuffy, convinta delle sue qualità atletiche e della sua capacità di adattarsi perfettamente al calcio italiano. Il giocatore, classe 2004, si è messo in mostra con una serie di prestazioni convincenti in Serie A, guadagnandosi la fiducia di Gilardino e il rispetto dei tifosi del Genoa, che vedono in lui uno dei prospetti più interessanti del futuro rossoblù.

La valutazione del Genoa

Sul fronte economico, le cifre del possibile trasferimento sono già chiare: il Genoa valuta Norton-Cuffy tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra che testimonia la crescita del giovane terzino e l’importanza che ha assunto nello scacchiere ligure. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, la società rossoblù non avrebbe alcuna intenzione di aprire trattative nel mercato invernale.

Il presidente Alberto Zangrillo e il direttore sportivo Marco Ottolini sono stati chiari: il Calciomercato Genoa non prevede cessioni di rilievo a gennaio. Il club preferisce mantenere intatto il gruppo fino al termine della stagione, puntando sulla continuità e sulla crescita dei suoi talenti per raggiungere gli obiettivi sportivi fissati.

Trattativa rinviata all’estate

L’idea del Genoa è quella di rimandare ogni discorso a giugno, quando le valutazioni economiche potrebbero essere ancora più alte se il giocatore continuerà a confermarsi su questi livelli. La Juventus, dal canto suo, osserva e attende, consapevole che la concorrenza per Norton-Cuffy potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Il Calciomercato Genoa, dunque, si conferma terreno fertile per i giovani di talento, capaci di attirare l’attenzione delle big italiane. Norton-Cuffy rappresenta l’ennesimo esempio di come la società ligure stia lavorando bene nella valorizzazione dei suoi prospetti, combinando risultati sportivi e intuizioni di mercato.

Per ora, il messaggio del Genoa è chiaro: Norton-Cuffy non si muove a gennaio. Ma in estate, le trattative potrebbero riaccendersi e diventare uno dei temi caldi del prossimo Calciomercato Genoa.

