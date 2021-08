Calciomercato Genoa, sfida alla Samp per Supryaga

Calciomercato Genoa, si accende il derby di mercato con la Sampdoria per il giovane Supryaga: ecco le ultime sulla situazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è derby sul mercato tra Genoa e Sampdoria per il talento ucraino Vladyslav Supryaga. Il classe 2000 è in uscita dalla Dinamo Kiev e il capoluogo ligure appare la destinazione più probabile. I blucerchiati sembravano in vantaggio fino a qualche giorno fa, ma la situazione si è ora ribaltata in favore dei cugini.

Inizio settimana che sarà decisivo, mentre si attendono rilanci da parte del club di Ferrero.