Calciomercato Genoa, chi sarà l'erede di Andrea Pinamonti? La situazione intorno ai rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Tegnstedt e Simeone le alternative a Pinamonti. La situazione attuale dei rossoblu

Il Calciomercato Genoa entra in una fase cruciale, con la società rossoblù impegnata nella ricerca di un attaccante di spessore per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’obiettivo principale resta Andrea Pinamonti, ma la trattativa con il Sassuolo appare tutt’altro che semplice, sia per motivi economici che per la concorrenza di altri club.

Nel caso in cui l’affare Pinamonti non dovesse concretizzarsi, il calciomercato Genoa ha già iniziato a sondare piste alternative. Tra queste, prende sempre più quota il nome di Casper Tengstedt, attaccante danese reduce da una stagione positiva in Serie A con la maglia del Verona. Il giocatore è ora tornato al Benfica, ma non rientra nei piani tecnici del club portoghese e potrebbe essere ceduto. Il Genoa, consapevole delle qualità messe in mostra dal classe 2000 durante la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano, lo considera un profilo interessante per il progetto tecnico di Vieira.

Ma il Calciomercato Genoa non si limita a Tengstedt. Un’altra ipotesi suggestiva che si sta facendo strada è quella di un clamoroso ritorno di Giovanni Simeone, già protagonista con la maglia rossoblù nella stagione 2016-2017. Il “Cholito” è reduce da due stagioni al Napoli, dove però ha trovato poco spazio. Qualora il club partenopeo dovesse aprire alla sua cessione, il Genoa potrebbe tentare il colpo, anche se la concorrenza del Sassuolo rende l’operazione tutt’altro che scontata. La chiave potrebbe essere una proposta economica convincente, sia per il Napoli che per il giocatore.

Il Calciomercato Genoa è quindi in pieno fermento, con la dirigenza attiva su più fronti per garantire a mister Gilardino una rosa competitiva e ben attrezzata per affrontare la nuova stagione in Serie A. Che si tratti di Pinamonti, Tengstedt o Simeone, l’obiettivo è chiaro: portare a Genova un attaccante capace di fare la differenza, integrandosi in un gruppo giovane e ambizioso. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del reparto offensivo rossoblù.