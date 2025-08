Calciomercato Genoa, De Winter abbastanza corteggiato. Una rivale su di lui - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: l’Inter osserva De Winter. I rossoblu fanno muro, ma…

Il calciomercato del Genoa continua a movimentare le cronache sportive, con diversi giocatori rossoblù finiti nel mirino dei grandi club italiani e stranieri. Dopo un’ottima stagione in Serie A, molti talenti del Grifone sono ora oggetto di grande attenzione da parte di società di primo livello, tra cui l’Inter, sempre attenta alle opportunità offerte dal mercato italiano.

Tra i nomi più seguiti in casa Genoa c’è sicuramente Koni De Winter, difensore belga classe 2002, autore di un campionato solido e in crescita costante. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane centrale è uno dei profili più apprezzati dall’Inter, alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia. De Winter rappresenta un mix interessante di forza fisica, personalità e duttilità tattica, caratteristiche che lo rendono ideale per il sistema di gioco nerazzurro.

Ma il calciomercato del Genoa non si ferma qui. Un altro nome che stuzzica la fantasia della dirigenza dell’Inter è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese già al centro di numerosi rumors nelle scorse sessioni di mercato. Frendrup ha impressionato per corsa, intelligenza tattica e capacità di inserirsi negli spazi, doti che lo renderebbero un’aggiunta preziosa per la mediana di Simone Inzaghi. Anche in questo caso, i contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con il Genoa pronto ad ascoltare offerte ma solo di fronte a proposte realmente convincenti.

Il calciomercato del Genoa, dunque, entra nel vivo, con il club ligure che si conferma una fucina di talenti in grado di attirare l’interesse dei top club italiani ed europei. La strategia della società sarà determinante: monetizzare mantenendo competitività o trattenere i propri gioielli per consolidare il progetto tecnico?