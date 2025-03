Miretti, l'agente svela: «Genoa? Piazza difficile, ma poi è successa questa cosa. Sulla gara con la Juve...»

Miretti, il calciomercato Genoa dipende da lui? Arrivano subito le parole del suo procuratore su quello che sarà il suo futuro

A gianlucadimarzio.com, l’agente di Miretti Branchini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà sia il match con la Juve che il futuro legato al calciomercato Genoa.

PARTITA – «Sarà una partita sicuramente particolare, Fabio è juventino dentro da quando era bambino. Sul telefono della fidanzata c’è una foto di lui con la maglia della Juve di quando era davvero un piccolo. Ci sarà sicuramente un po’ di emozione, ma in questo momento è veramente molto focalizzato sul Genoa»

PERCORSO – «Ha voluto fare un anno fuori dalla Juventus, in accordo con la società, che al ragazzo ci tiene. Tant’è vero che è in prestito secco e a fine stagione tornerà alla base prima di vedere quale sarà il suo futuro. Il Genoa ha provato a inserire il diritto di riscatto, ma la Juve è stata molto decisa e voleva che rimanesse un suo giocatore. Aveva appena firmato un rinnovo di quattro anni che è stato il naturale evolversi degli eventi per una società che crede in un ragazzo. Il suo è un esempio di bellissima gestione di un talento»

GENOA – «È stato voluto tantissimo da Ottolini, che lo conosceva per il suo passato in bianconero. Gilardino lo voleva a tutti i costi, poi è arrivato Vieira che lo conosceva già bene e a cui piaceva. Ha avuto qualche problema all’inizio, dato che si era fratturato due ossicini del piede, motivo per cui il trasferimento è avvenuto a inizio agosto e non prima. È stato un impatto con una realtà molto differente ed è stata la prima volta in cui doveva guadagnarsi tutto da zero. Genova è una piazza che può essere tanto difficile quanto facile, perché ti dà tutto per sentirti parte di una storia centenaria e di un club prestigioso, ma per questo motivo i tifosi sono esigenti. Alle partite ho sentito qualche brusio, ma ero convinto che avrebbe tramutato i fischi in applausi, perché la qualità viene sempre fuori. I momenti difficili che ha vissuto quest’anno li rivedremo tutti nei miglioramenti che avrà già l’anno prossimo»