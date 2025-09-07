Calciomercato Genoa, aspettando la nuova stagione tra acquisti, plusvalenze e nuove consapevolezze - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: rivoluzione a costo zero e plusvalenze da 55 milioni

Il calciomercato Genoa è stato uno dei più interessanti e strategici della Serie A, tanto da meritare l’attenzione della Gazzetta dello Sport, che ha recentemente pubblicato le pagelle del mercato dei 20 club del massimo campionato italiano. Al Grifone è stato assegnato un voto di 6, segno di una sessione senza colpi clamorosi ma gestita con intelligenza e concretezza.

Ciò che colpisce maggiormente del calciomercato del Genoa è il saldo tra entrate e uscite. Il club rossoblù ha portato a termine diverse operazioni in entrata a costo zero, puntando su profili funzionali al progetto tecnico e capaci di offrire un immediato contributo. Dall’altra parte, le cessioni hanno fruttato circa 55 milioni di euro, cifra significativa che evidenzia la capacità della dirigenza di generare plusvalenze senza indebolire troppo l’organico.

Una delle aree più rinnovate è stata l’attacco. Il Genoa ha completamente cambiato volto alla sua linea offensiva, inserendo giocatori dal profilo tecnico e tattico variegato. Tra i nuovi arrivati spicca Carboni, trequartista arrivato in prestito dall’Inter, che ha portato freschezza e imprevedibilità nella manovra. Accanto a lui, il danese Gronbaek ha dimostrato di essere un vero e proprio combattente, generoso nel pressing e sempre presente nel cuore del gioco.

Un altro nome interessante è quello di Stanciu, giocatore con esperienza internazionale che ha già lasciato intravedere qualità nel tocco di palla e visione di gioco. Il suo contributo sarà prezioso in un reparto offensivo che ha bisogno di fantasia e lucidità nelle fasi decisive della partita.

Il calciomercato Genoa non ha puntato su nomi altisonanti, ma su una filosofia chiara: contenere i costi, valorizzare il patrimonio tecnico esistente e puntare su giocatori giovani o da rilanciare. Una strategia che potrebbe pagare sul lungo periodo, soprattutto se accompagnata da risultati in campo.

Con una rosa ringiovanita e più equilibrata, il Genoa si prepara ad affrontare la stagione con l’ambizione di consolidare la propria posizione in Serie A. La dirigenza ha operato con equilibrio, evitando spese folli e concentrandosi su innesti mirati. E in un calcio sempre più condizionato dai bilanci, il calciomercato del Genoa rappresenta un esempio di gestione sostenibile e intelligente.