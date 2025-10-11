Calciomercato Genoa, una big vuole comprare a tutti i costi Brooke-Norton Cuffy - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Brooke-Norton Cuffy, osservato speciale della Juventus

Il calciomercato del Genoa inizia già a muovere i primi nomi in vista della prossima sessione estiva, e tra i protagonisti più seguiti c’è senza dubbio Brooke-Norton Cuffy. Il giovane terzino inglese, in prestito al Genoa dall’Arsenal, ha attirato l’interesse di diversi club europei grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus lo ha osservato da vicino in diverse occasioni, tra cui nel recente match contro la Lazio, dove ha messo in mostra qualità tecniche e fisiche da potenziale top player.

Il calciomercato del Genoa potrebbe diventare particolarmente caldo attorno al profilo di Norton-Cuffy, soprattutto nella finestra estiva del 2026. Il difensore classe 2004 ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare se continuerà a offrire prestazioni di alto livello. La Juventus è alla ricerca di un profilo giovane e dinamico per rinnovare la fascia destra, e l’esterno inglese sembra corrispondere perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza bianconera.

Nonostante l’interesse concreto della Juve, è difficile ipotizzare una sua cessione già nel mercato di gennaio. Il Genoa, infatti, intende trattenere il giocatore fino alla fine della stagione per continuare a valorizzarlo, consapevole che un buon rendimento in campionato potrebbe aumentare ulteriormente il suo valore sul mercato. La società rossoblù, che ha dimostrato grande abilità nelle recenti operazioni di mercato, sa quanto sia importante gestire con attenzione casi come questo, che rappresentano una risorsa sia tecnica che economica.

Non solo Juventus: anche l’Olympique Marsiglia ha messo gli occhi su Norton-Cuffy, a conferma di quanto il suo nome sia diventato centrale nel panorama del calciomercato del Genoa. I francesi stanno monitorando la situazione e potrebbero inserirsi in caso di apertura da parte del club ligure o dell’Arsenal, proprietario del cartellino.

Il Genoa, intanto, osserva l’evoluzione con attenzione, pronto a giocare le sue carte. La sessione estiva si preannuncia interessante, e il nome di Norton-Cuffy sarà sicuramente uno dei più chiacchierati nel calciomercato del Genoa, tra potenziali offerte e strategie di valorizzazione.

