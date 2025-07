Calciomercato Genoa, nuovo obiettivo per la difesa rossoblu dopo che è saltato quel giocatore. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: pista Idzes complicata, si riapre l’opzione Ostigard. La situazione

Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con attenzione alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma la trattativa per Jorrel Hato Idzes del Venezia si è rivelata più complicata del previsto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Gianlucadimarzio.com, il club lagunare ha alzato notevolmente le richieste economiche per il proprio giocatore, creando una netta distanza tra domanda e offerta che al momento appare difficile da colmare.

Il Genoa, deciso a rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025/2026, ha quindi iniziato a valutare alternative credibili e subito disponibili. Tra queste, sta tornando d’attualità il nome di Leo Ostigard, ex rossoblù ceduto nel 2022 al Napoli e ora di proprietà dell’Hoffenheim, club tedesco con cui ha vissuto una stagione non particolarmente fortunata. Il difensore norvegese conosce già l’ambiente genoano e rappresenterebbe una soluzione immediata, affidabile e tatticamente pronta per essere integrata nel sistema di gioco di mister Vieira.

L’interesse del Calciomercato Genoa per Ostigard non è casuale: il club rossoblù ha già sondato il terreno per verificare la disponibilità del giocatore e la fattibilità dell’operazione con l’Hoffenheim. Il norvegese, che ha mantenuto un buon rapporto con l’ambiente genoano, gradirebbe il ritorno in Serie A e potrebbe accettare la destinazione in tempi brevi, qualora le trattative per Idzes si arenassero definitivamente.

Tuttavia, la dirigenza del Genoa non ha ancora preso una decisione definitiva. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Venezia sarà disposto a rivedere le proprie pretese economiche per Idzes o se, al contrario, si opterà per chiudere su Ostigard. In entrambi i casi, l’obiettivo resta quello di assicurare a Vieira un difensore centrale pronto fin da subito a integrarsi nella squadra.

Il Calciomercato Genoa si conferma dunque molto attivo, con la volontà chiara di rafforzare una rosa che ha dimostrato buone potenzialità nell’ultima stagione. La scelta del nuovo centrale sarà un passaggio chiave in vista del prossimo campionato, e i nomi sul tavolo confermano l’ambizione della società di costruire una squadra solida e competitiva.