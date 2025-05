Calciomercato Genoa, quel colpo potrebbe entusiasmare ulteriormente i tifosi rossoblu. L'indiscrezione offensiva - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, le novità riguardante l’attacco rossoblu: quel nome potrebbe entusiasmare i tifosi (oltre che Vieira)

Con la fine della stagione, per il calciomercato Genoa è giunto il momento di guardare avanti e iniziare a costruire il proprio futuro. La dirigenza e l’allenatore Patrick Vieira sanno bene che non c’è tempo da perdere, e per questo motivo il club si è già attivato con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Tra i tanti dossier aperti, due sono i temi che in queste ore occupano maggiormente i pensieri del tecnico francese. Il primo riguarda la scelta del nuovo portiere, mentre l’altro – considerato prioritario – è l’individuazione di un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista è quello di Roberto Piccoli, reduce da una stagione positiva al Cagliari e ora pronto a rientrare all’Atalanta, società che detiene il suo cartellino.

Si tratterebbe di un ritorno importante per la piazza genoana, considerando che Piccoli ha già indossato la maglia rossoblù nella stagione 2021-22. Il suo profilo è apprezzato per le qualità fisiche, il fiuto del gol e la capacità di giocare anche spalle alla porta. Tuttavia, prima di capire se l’operazione sia davvero fattibile, sarà necessario attendere la definizione della guida tecnica dell’Atalanta. Solo dopo si comprenderà se i bergamaschi vorranno puntare su di lui o se saranno pronti a cederlo definitivamente.

Quel che è certo è che, stavolta, un nuovo prestito appare difficile. L’Atalanta dovrà decidere se trattenere il giocatore o monetizzare. In caso di cessione a titolo definitivo, la richiesta economica potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, una cifra tutto sommato contenuta per un attaccante che ha raggiunto la doppia cifra in stagione.

Nel frattempo, il Genoa continua a muoversi su più fronti, valutando sia le possibili entrate che le uscite. Vieira e la dirigenza lavorano a stretto contatto per costruire una rosa competitiva e all’altezza degli obiettivi futuri.