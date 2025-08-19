Calciomercato Genoa, Vogliacco vicino all'addio? Molti club di Serie A su di lui - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Vogliacco verso l’addio, quattro club sulle sue tracce

Il calciomercato Genoa entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Tra i nomi in partenza c’è quello di Alex Vogliacco, difensore centrale classe 1998 che potrebbe lasciare il club rossoblù nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, sono almeno quattro le squadre che hanno manifestato un concreto interesse per il giocatore, tra Serie A e Serie B.

Vogliacco, arrivato al Genoa nel 2021, ha collezionato diverse presenze in maglia rossoblù ma nelle ultime stagioni ha visto il suo spazio ridursi progressivamente. Ora, con il nuovo assetto difensivo impostato dalla società e le strategie delineate per il mercato estivo, il suo profilo è finito sul taccuino di diversi club che cercano rinforzi affidabili ed esperti per il reparto arretrato.

Per quanto riguarda la Serie A, le principali pretendenti sono il Cagliari e il Pisa, squadra neopromossa che potrebbe accogliere Vogliacco in un contesto già familiare: sulla panchina dei toscani siede infatti Alberto Gilardino, allenatore che conosce bene il difensore per averlo già allenato proprio al Genoa. Il legame tra i due potrebbe rappresentare un fattore determinante nella scelta del giocatore.

In Serie B, invece, si registrano i forti interessamenti di Palermo e Bari. In rosanero, Vogliacco ritroverebbe Mattia Bani, ex compagno ai tempi del Genoa, mentre l’opzione Bari avrebbe un significato speciale per il difensore, essendo la sua città natale e la società in cui è cresciuto calcisticamente. Un eventuale ritorno “a casa” potrebbe quindi rappresentare una soluzione stimolante sia sul piano professionale che personale.

Il calciomercato Genoa resta quindi attento a ogni possibile sviluppo, con l’obiettivo di piazzare le uscite per poter intervenire anche in entrata. La cessione di Vogliacco consentirebbe al club ligure di liberare spazio nella rosa e alleggerire il monte ingaggi, fattori fondamentali in vista di nuovi innesti, soprattutto in difesa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione di Vogliacco. Nel frattempo, il suo nome continua a circolare con insistenza in diversi ambienti, confermando come sia ancora considerato un profilo affidabile per diverse realtà del calcio italiano.