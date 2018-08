Gonzalo Higuain ha dato l’addio alla Juventus, il Pipita è un nuovo calciatore del Milan: ecco il saluto sui social network dei suoi ex compagni bianconeri

E’ giunta al termine dopo appena due stagioni l’avventura alla Juventus di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha sostenuto oggi le visite mediche con il Milan ed è atteso in sede per firmare il contratto (LEGGI ANCHE: Higuain-Milan, Pipita in sede per le firme: «Sono molto contento» – FOTO e VIDEO). Operazione conclusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: affare da 54 milioni di euro complessivi. E i suoi ex compagni in bianconero hanno iniziato a salutarlo sui social network…

«Buona fortuna fratello, è stato molto bello condividere questi anni di vittorie, gol e titoli», questo il messaggio su Instagram di Paulo Dybala. Il terzo portiere Carlo Pinsoglio ha invece scritto: «È stato un privilegio condividere lo spogliatoio con te! In bocca al lupo». Commosso, con tanto di cuoricino, il tweet di Stefano Sturaro: «Grazie Pipa per tutto quello che hai fatto per noi! Ti auguro il meglio per questa tua nuova avventura…». Infine ricordiamo che il tecnico Massimiliano Allegri lo ha voluto ringraziare per quanto fatto in questi anni nell’intervista post Juve-Mls.

È stato un privilegio condividere lo spogliatoio con te !In bocca al lupo @G_Higuain 💪🏻 pic.twitter.com/axXrJi0Dz6 — Carlo Pinsoglio (@CarloPinsoglio1) August 2, 2018