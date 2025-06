Calciomercato estero, l’annuncio di Gyokeres: «Parlerò quando sarà il momento giusto». Ecco cosa sta accandendo per il suo futuro

Dopo le parole della giornata di ieri del presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, sul futuro di Viktor Gyökeres con toni piuttosto accesi ai microfoni di A Bola è arrivata su instagram la pronta risposta dell’attaccante che però ha sospeso nel tempo la sua reaizone.

«Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti non funzionano con me. Una cosa posso garantire: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel’ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrà che peggiorare. Oggi è l’11, che ore sono? Le 11:45? Fino ad oggi, lo Sporting non ha ricevuto una sola offerta per Viktor Gyokeres, né oggi né la scorsa estate».

Sono state queste le parole del presidente dello Sporting che l’obiettivo di calciomercato, anche juventino, attraverso una Instagram stories, ha voluto replicare così alle dichiarazioni del numero uno dei portoghesi.

PAROLE – «Ci sono tante chiacchiere in questo momento, ma la maggior parte è falsa. Parlerò quando sarà il momento giusto».

In questa stagione Viktor Gyokeres con lo Sporting CP ha consolidato la sua reputazione come uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. L’attaccante ha infatti realizzato in Liga Portugal, in 33 presenze, un’impressionante bottino di 39 gol, fornendo 8 assist, dimostrandosi un vero trascinatore per la sua squadra. La sua media gol in campionato è stata di 1.25 gol ogni 90 minuti.

Anche in UEFA Champions League Gyokeres, realizzando 6 gol in 8 partite e aggiungendo un assist, e confermando la sua capacità di fare la differenza anche nelle competizioni continentali.

Reti che sia aggiungono anche alle 5 realizzate in 7 partite di Taça de Portugal (Coppa del Portogallo) e 4 gol in 3 partite di Allianz Cup. Complessivamente, lo svedese ha chiuso la stagione con un totale di 54 gol e 13 assist in 52 presenze in tutte le competizioni, evidenziando una straordinaria consistenza e impatto offensivo.