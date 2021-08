Kane vuole partire: incontro in programma con il Tottenham

Harry Kane considera giunta al capolinea la sua avventura al Tottenham. Le ultime sul trasferimento del bomber inglese

Sono giorni, se non ore, decisivi per l’addio di Harry Kane al Tottenham. A riportarlo è la stampa inglese, che parla di un incontro in programma a breve con la dirigenza degli Spurs per lasciar andare il bomber inglese, pronto ad unirsi al Manchester City.

Fabio Paratici, da poco arrivato a Londra, non vorrebbe privarsi del numero 9, ma molto presto dovrà arrendersi alla volontà del giocatore.