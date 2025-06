Calciomercato Hellas Verona, primo squillo in entrata per la prossima stagione. Dall’Estoril, ecco Pedro Alvaro

L’Hellas Verona ha avviato le sue operazioni di calciomercato puntando su Pedro Álvaro, difensore portoghese classe 2000, ex Benfica e protagonista nell’ultima stagione con l’Estoril Praia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrale lusitano è in scadenza di contratto e potrebbe trasferirsi a parametro zero, rappresentando così un’occasione vantaggiosa per il club gialloblù.

Nel campionato 2024-2025, Pedro Álvaro ha collezionato 32 presenze, segnando un gol e fornendo un assist tra Liga Portugal e Taça de Portugal. Il suo profilo si distingue per la solidità difensiva, l’elevata capacità di lettura del gioco e una buona predisposizione al gioco aereo, qualità che lo rendono un rinforzo ideale per la retroguardia del Verona.

Pedro Álvaro potrebbe integrarsi rapidamente nel sistema di gioco del tecnico Paolo Zanetti. Il suo arrivo contribuirebbe a rinforzare la linea difensiva, offrendo alternative valide in vista della stagione 2025-2026.

L’Hellas Verona continua a monitorare il mercato con attenzione, cercando opportunità che si adattino alle proprie esigenze e al budget disponibile. L’interesse per Pedro Álvaro rappresenta un primo passo concreto in questa direzione, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per affrontare le sfide future.