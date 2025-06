Calciomerceto Hellas Verona: sondaggi per Moreno e interesse per Monterisi. Suslov uomo mercato

L’Hellas Verona si muove sul mercato in vista della stagione 2025/26, con il nuovo tecnico Paolo Zanetti al centro del progetto. La dirigenza scaligera sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a difesa e centrocampo.

Uno dei nomi seguiti è Matias Moreno, giovane talento della Fiorentina. I gialloblù hanno effettuato un primo sondaggio per capire la situazione del giocatore e la prossima settimana è previsto un incontro ufficiale tra le due società. Da parte del club viola non ci sarebbero chiusure, nemmeno all’ipotesi di prestito, soluzione già adottata con successo per Valentini, ben inseritosi nella squadra veneta. Non è escluso che durante il meeting si parli proprio anche del futuro dell’argentino.

In difesa, piace Ilario Monterisi, reduce da una stagione positiva. Ma la vera sorpresa potrebbe essere il nome di Daniele Rugani. Al momento il centrale non è tra gli obiettivi prioritari del Verona, ma il giocatore – libero a parametro zero – non esclude chiamate da squadre in lotta per la salvezza. L’aspetto economico non sarebbe centrale per Rugani, che piace anche al Parma, già attivo sul suo profilo.

Per quanto riguarda il centrocampo, riflettori puntati su Tomas Suslov. Il centrocampista slovacco è uno dei punti fermi di Zanetti e si trova bene a Verona. Tuttavia, in caso di offerte importanti da almeno 10 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare. In Italia, il Torino ha mostrato interesse, ma l’operazione appare difficile. Più probabile, eventualmente, una proposta dall’estero. Al momento, comunque, non ci sono trattative concrete.

Il calciomercato dell’Hellas Verona si preannuncia ricco di movimenti e valutazioni strategiche, tra giovani promesse da valorizzare e profili esperti per consolidare la permanenza in Serie A.