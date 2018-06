Contratti milionari e follie: è il pazzo calciomercato degli attaccanti

Grande giro di punte in questo calciomercato. Da Cristiano Ronaldo a Icardi passando per Lewandowski e Higuain

Chiamatelo il valzer delle punte! Tanti attaccanti sono sul punto di cambiare maglia: musica per le orecchie degli agenti, pronti a intascare commissioni d’oro. Tantissimi attaccanti potrebbero cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Uno dei trasferimenti più onerosi potrebbe riguardare Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha chiesto un ingaggio da 50 milioni l’anno al Real e il Manchester United e il PSG potrebbero fare delle follie per portarlo via ai Blancos. Anche Gareth Bale può lasciare il Real per andare in uno dei due club appena citati.

Il giro milionario delle punte potrebbe riguardare anche il nostro calcio. Mauro Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, la più alta della storia in Serie A e potrebbe andare via. Il giocatore piace all’estero ma anche alla Juventus, pronta a mettere sul piatto Gonzalo Higuain più 50 milioni. Il Pipita però potrebbe anche finire in uno scambio con Robert Lewandowski con il Bayern Monaco ma il polacco piace anche all’estero. Il Napoli è sulle tracce di Karim Benzema, centravanti in uscita dal Real Madrid. Ciro Immobile ed Edin Dzeko sono finiti nel mirino di Milan e Inter ma le cifre sono leggermente inferiori rispetto a quelle che potrebbero circolare per gli altri centravanti.

Antoine Griezmann ha una clausola da 100 milioni di euro ma il suo futuro è un mistero. Il francese sembrava vicinissimo al Barcellona ma potrebbe restare all’Atletico Madrid. Occhio poi al futuro di Neymar. Il brasiliano ha animato il mercato la scorsa estate e il brasiliano potrebbe ricordare il suo record verso l’alto (il PSG lo ha pagato 222 milioni di euro) con il Real Madrid pronto a investire maxi-cifre per portarlo al Bernabeu. Un grande valzer di punte è pronto a scatenarsi in Europa: grandi punte, grandi cifre. E’ il calciomercato, baby!