Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore del Chelsea e avrà all’interno del suo staff il fedelissimo Giovanni Martusciello

Si è sbloccata la situazione in casa Chelsea: questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Antonio Conte. Il nuovo tecnico dei Blues sarà Maurizio Sarri, pronto a vivere la sua prima esperienza in Premier League dopo l’ottimo triennio alla guida del Napoli. E al suo fianco avrà i suoi fedelissimi, a partire da Giovanni Martusciello…

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico dell’Empoli darà l’addio all’Inter: valigia pronta dopo un anno, con Luciano Spalletti che lo scelse come collaboratore al momento dell’arrivo in nerazzurro. Martusciello dunque torna a lavorare con Sarri dopo l’avventura congiunta in Toscana, attesa l’ufficialità nelle prossime ore…