Calciomercato Inter, Romano su Alisson: «Juve e Inter cercano un portiere ma la sua priorità è questa»

18 minuti ago

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano parla del futuro di Alisson: «Juve e Inter cercano un portiere ma la sua priorità è…»

Il nome di Alisson Becker è tornato al centro delle voci di mercato internazionali, con Juventus e Inter che osservano da vicino la situazione del portiere del Liverpool. Il brasiliano, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo per qualità tecniche e leadership, rappresenterebbe un colpo di altissimo profilo per chiunque cerchi un nuovo riferimento tra i pali. Le due italiane stanno valutando scenari futuri in vista del dopo‑Sommer e del possibile rinnovamento del reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, la strada che porta ad Alisson appare oggi molto complicata. Il portiere è legato al Liverpool fino al 2027 e la sua volontà, al momento, è quella di proseguire l’avventura ad Anfield. Non emergono segnali di una separazione anticipata, rendendo l’ipotesi di un ritorno in Serie A più una suggestione che una reale opportunità di mercato.

La società nerazzurra resta comunque attenta agli sviluppi. Pur sapendo che la priorità di Alisson è continuare in Premier League, un eventuale cambio di scenario a fine stagione potrebbe riaprire spiragli oggi impensabili. L’Inter segue il dossier con discrezione, consapevole che un profilo di questo livello garantirebbe un salto di qualità immediato, ma deve fare i conti con la volontà dell’entourage del brasiliano di rispettare gli accordi in essere con il Liverpool.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ROMANO – «Diversi rumors in Italia su Alisson (su Inter e Juve, ndr). Scade nel 2027 il contratto, il messaggio che arriva dal suo entourage è che il giocatore vuole continuare al Liverpool e restare fino alla scadenza del contratto. Una stagione ancora dunque e poi nel caso considerare le proposte, ma bisogna vedere alla fine della stagione cosa accadrà. La verità è che Inter e Juventus stanno cercando un portiere, Alisson può essere un’opzione interessante, ma al momento per il giocatore la priorità è restare al Liverpool».

