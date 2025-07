Calciomercato Inter: torna di moda Asensio! Così si può superare l’ostacolo ingaggio. E l’alternativa… Chivu vuole un trequartista

L’Inter è protagonista del calciomercato estivo con un obiettivo chiaro: rinforzare la trequarti per soddisfare le richieste del nuovo tecnico Cristian Chivu. Il nome in cima alla lista è quello di Marco Asensio, talentuoso giocatore del Paris Saint-Germain e vecchia fiamma dei nerazzurri. La dirigenza interista, dopo i tentativi passati, vede ora un’occasione concreta per portare lo spagnolo a Milano.

Il PSG, dopo averlo prelevato a parametro zero dal Real Madrid e reduce dal prestito all’Aston Villa, ha messo Asensio sul mercato. La richiesta per il cartellino è contenuta e si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, una cifra accessibile per le casse del club. L’ostacolo principale resta l’ingaggio da 8 milioni netti a stagione, ma l’Inter è in contatto con l’agente Jorge Mendes per trovare una soluzione, magari spalmando lo stipendio su un contratto pluriennale. Asensio è considerato il profilo ideale per il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 di Chivu, grazie alla sua esperienza internazionale e alla sua capacità di agire tra le linee. Il suo arrivo completerebbe un reparto offensivo di altissimo livello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Parallelamente, l’Inter monitora con interesse la situazione di Christopher Nkunku. Il francese è in uscita dal Chelsea, ma l’operazione appare molto complessa a causa dei costi elevati e della forte concorrenza, su tutti del Bayern Monaco. Per finanziare queste operazioni in entrata e liberare uno slot in attacco, la società sta lavorando alla cessione di Mehdi Taremi. L’obiettivo è definire la rosa prima dell’inizio del ritiro estivo, consegnando a Chivu una squadra completa e competitiva, con cinque punte e un nuovo trequartista di qualità.