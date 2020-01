Calciomercato Inter, Ausilio al tavolo con l’agente di Tonali: ieri l’incontro tra il dirigente nerazzurro e Bozzo

L’Inter accelera per Tonali. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri sono scesi in campo per anticipare la concorrenza sul classe 2000 del Brescia. E, nella giornata di ieri, il direttore sportivo Ausilio avrebbe incontrato Beppe Bozzo, uno degli agenti del talento delle Rondinelle.

Una chiacchierata informale, senza scendere ancora nei dettagli, nata però con l’approvazione di Conte e anche di Zhang, pronto a investire sul centrocampista della Nazionale. Cellino avrebbe fissato la valutazione a 50 milioni di euro: una cifra alta, ma trattabile.