Calciomercato Inter, Ausilio vola a Londra! La mossa del direttore sportivo per il portiere del futuro: i nomi caldi in casa nerazzurra

L’Inter sta già guardando al mercato estivo, con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha intrapreso una serie di incontri in questi giorni, in particolare a Londra durante le gare di Champions League. Il viaggio non è stato solo un’opportunità per seguire le sfide europee, ma anche un’occasione per avviare i primi contatti in vista delle trattative future.

Tra i profili monitorati dai nerazzurri c’è quello di Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 attualmente al Tottenham. Dopo una buona stagione in Premier League, il portiere italiano continua a essere uno dei principali obiettivi per la porta. I contatti, secondo quanto emerso, potrebbero intensificarsi a partire da giugno, quando la situazione sarà più chiara. Vicario, che è stato convocato per la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale 2026 con la Nazionale di Gennaro Gattuso, si prepara a essere un protagonista anche in azzurro, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra.

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Parallelamente, come ricorda Gianluca Di Marzio, l’Inter sta monitorando anche il campione del mondo in carica Emiliano Martínez, portiere dell’Aston Villa e protagonista della storica vittoria dell’Argentina ai Mondiali 2022. Con 32 presenze in questa stagione, Martínez è uno dei portieri più esperti e ricercati in Europa. Già lo scorso febbraio, la dirigenza nerazzurra ha avuto incontri con gli agenti del portiere argentino a Milano, facendo intendere che l’interesse per il portiere è concreto. La compagine nerazzurra sta cercando il profilo giusto per rinforzare la propria porta, con l’obiettivo di consolidare la squadra per affrontare al meglio le competizioni future.

Con l’avvicinarsi del mercato estivo, l’Inter continuerà a monitorare attentamente la situazione dei due portieri, cercando di anticipare la concorrenza e trovare il rinforzo ideale per il prossimo anno.