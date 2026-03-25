Calciomercato Inter: perché il Barcellona vuole Bastoni. La strategia dei blaugrana e la mossa di Deco per il difensore, cos’è successo in questi mesi

Calciomercato Inter: Barcellona sulle tracce di Bastoni, la mossa per arrivare al difensore nerazzurro. Il piano è stato svelato

Il Barcellona sta facendo davvero sul serio per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, è diventato a tutti gli effetti il primo nome del club catalano. L’obiettivo della dirigenza spagnola è chiaro e ambizioso: in estate si punta a rivoluzionare la propria difesa con un innesto di assoluto spessore.

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Il preferito di Deco per la nuova difesa blaugrana

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, tutte le voci che arrivano dalla Spagna sono ampiamente confermate. Il Barcellona sta cercando un centrale mancino di piede, che sia molto bravo nella fase di impostazione e che possieda spiccate doti offensive. Per questi motivi, Alessandro Bastoni è stato individuato da tempo come il rinforzo ideale. Il centrale nerazzurro è il profilo preferito del direttore sportivo dei blaugrana, Deco. Una mossa strategica fondamentale per una rosa che, nella prossima sessione estiva, potrebbe perdere sia Araujo che Christensen e che ha l’urgenza di inserire un profilo di livello internazionale al loro posto.

I blitz a Milano: i contatti e “la semina”

Per far sì che l’operazione vada in porto, la dirigenza spagnola si sta muovendo sottotraccia ma con grande costanza. Come raccontato da Romano, Deco nel corso degli ultimi 4-5 mesi è stato più volte in visita a Milano. Lo scopo di questi viaggi è stato quello di iniziare “la semina”, costruendo rapporti diretti con il giocatore e con il suo entourage, oltre che confrontarsi sia con l’Inter. Proprio per questo motivo, sia l’entourage del calciatore sia la società nerazzurra sanno perfettamente che quelli sul Barcellona non sono dei semplici rumors o indiscrezioni legati alla stampa. Si tratta del frutto di un interesse reale e di una trattativa che potrebbe partire da un momento all’altro.

Il muro dell’Inter: 50 milioni non bastano

Strappare il difensore a Cristian Chivu non sarà però un’impresa facile o economica. Da parte dell’Inter, il messaggio fatto recapitare all’ex-fantasista portoghese, oggi diventato dirigente, è stato perentorio: l’idea di un’offerta da 50 milioni di euro non basterebbe per aprire alla cessione. La dirigenza di Viale della Liberazione fa muro e, al momento, non è inoltre arrivata neanche la conferma della volontà di cedere il proprio centrale, tantomeno a quelle cifre. Il Barcellona è avvisato: per Bastoni servirà un’offerta fuori mercato.