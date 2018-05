L’Inter si è messa sulle tracce di Musa Barrow e di Marouane Fellaini: il primo fa gola al Milan, il secondo piace molto alla Roma

L‘Inter va contro Milan e Roma sul mercato. Le ultime notizie parlano di un doppio interessamento da parte dei nerazzurri per due giocatori finiti nell’orbita dei rossoneri e dei giallorossi, vale a dire Musa Barrow dell’Atalanta e Marouane Fellaini del Manchester United. Per quanto concerne Barrow, la lista delle pretendenti è parecchio lunga e si pensa che anche la Juventus e il Borussia Dortmund possano farsi sentire dalla Dea. Il Milan si è mosso in anticipo e gode di buoni rapporti con i bergamaschi, ma anche l’Inter non è da meno. L’idea Barrow potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane, per il momento è solamente uno dei nomi nella lista di Piero Ausilio. Il problema arriva dal prezzo, perché Percassi lo reputa già uno dei big e vuole almeno trenta milioni di euro per darlo via.

Calciomercato Inter, piace pure Fellaini

Discorso abbastanza differente quello per Fellaini. Il belga è in scadenza di contratto con il Manchester United e può accasarsi ovunque alla fine di questa stagione. Si era parlato di Fenerbahce per lui, ma la sensazione è che la Turchia non gli vada troppo a genio. Ecco quindi spuntare la Roma, che avrebbe le carte giuste per prendere il centrocampista e sarebbe già davanti a molti altri club concorrenti nella corsa all’ex Everton. L’Inter si è inserita di recente nella trattativa, allettata dalla possibilità di portare a casa un giocatore d’esperienza come Fellaini a parametro zero. In Inghilterra vociferano di un’Inter in rimonta, anche se per ora non ci sono state proposte ufficiali. L’Inter ha già bloccato a parametro zero sia Kwadwo Asamoah della Juventus sia Stefan de Vrij della Lazio, Fellaini sarebbe il terzo colpo in scadenza di contratto.