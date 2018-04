Marouane Fellaini è l’oggetto della contesa tra Roma e Juventus, ma c’è di mezzo anche un ex giallorosso come Lucas Digne: le ultime di mercato

La Juventus e la Roma si ritroveranno alla 37ª giornata di Serie A e sarà una partita importante per lo Scudetto. Intanto, le due pretendenti avranno modo di scontrarsi già sul calciomercato. Hanno un obiettivo in comune, vale a dire Marouane Fellaini, ma non è finita qui, perché i bianconeri hanno intenzione di prendere un ex giallorosso come Lucas Digne. Per quanto riguarda il laterale, l’impressione è che la Juve ancora non abbia le idee chiare sul nome. Sono molti gli obiettivi per i piemontesi e Digne, che milita nel Barcellona, è solamente uno degli ultimi a entrare nella lista dei desideri di Marotta e Paratici. A Roma ha disputato una stagione senza entusiasmare, ora è pronto per dire addio al Barca e tornare in Italia. Ha una clausola da cento milioni coi catalani, bisogna contrattare il prezzo.

Roma contro Juventus per Marouane Fellaini: le ultime

Il vero oggetto della contesa tra Roma e Juve è Fellaini. Il belga è in scadenza di contratto con il Manchester United e la Roma si è messa sulle sue tracce già da qualche settimana. Pure la Juve ha drizzato le antenne pochi giorni fa, perché serve qualità a centrocampo e Fellaini è in grado di garantirla con un costo più che contenuto. Adesso la Juve sembra voler fare sul serio, anche se gli obiettivi più caldi nel Man Utd paiono essere ancora Matteo Darmian e Anthony Martial. Fellaini non vuole andare a giocare in Turchia o in altri campionati che non hanno appeal in Europa, la Serie A sarebbe la destinazione giusta per lui. La Juve ci pensa, ma la Roma sembra ancora in vantaggio. Chi la spunterà? Probabilmente lo sapremo solo dopo Roma-Juventus di campionato.