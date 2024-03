Calciomercato Inter, idea Buongiorno per il dopo Acerbi: le cifre

L’Inter ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno per sostituire Francesco Acerbi in difesa. Ecco le ultime

Il calciomercato dell’Inter potrebbe dipendere molto dalla situazione Acerbi. Nel caso i neroazzurri non dovessero continuare il proprio rapporto con l’ex difensore della Lazio, avrebbero già trovato il sostituto.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe fare all in su Alessandro Buongiorno. Urbano Cairo ha già chiesto tra i 30 e 40 milioni di euro. Su di lui c’è anche la Juventus che però non sarebbe una meta ben vista dalla società granata.