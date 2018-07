Nicolas Gonzalez, salta la sinergia Inter-Cagliari: va in Bundesliga

Nicolas Gonzalez, niente Serie A per il gioiellino argentino: accostato a Inter e Cagliari, l’attaccante andrà allo Stoccarda

Sfuma un obiettivo di mercato per Inter e Cagliari. I due club di Serie A hanno monitorato nell’ultimo periodo i progressi di Nicolas Gonzalez, attaccante argentino che si è messo in luce in Primera Division con la maglia dell’Argentinos Juniors, ma il suo futuro sarà in Bundesliga.

L’edizione odierna di Olè sottolinea che Gonzalez sarà un nuovo calciatore dello Stoccarda: i biancorossi hanno raggiunto l’accordo con l’Argentinos Juniors sulla base di 8,5 milioni di euro per il 90 per cento del cartellino del giovane talento. Visite mediche nelle prossime ore…