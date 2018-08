Calciomercato Inter, nuova pista per Dalbert: il terzino sinistro è finito nel mirino del Paris Saint Germain, le ultime

Reduce da una stagione tra luci ed ombre, Dalbert Henrique è in cerca di riscatto. Il terzino dell’Inter ha destato buone impressioni negli ultimi test amichevoli, evidenziando progressi dal punto di vista tattico e ricevendo numerosi elogi dal tecnico Luciano Spalletti. Ma attenzione alle sirene di mercato…

Il brasiliano non è considerato un incedibile dalla dirigenza nerazzurra e non mancano i club interessati: secondo Sky Sport, il Paris Saint Germain ha sondato il terreno. Alla ricerca di un laterale mancino, il PSG è sulle tracce di Alex Sandro ma valuta le alternative. Nessuna offerta ufficiale per il momento, con l’Inter che valuta cosa fare del futuro dell’ex Nizza…