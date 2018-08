Calciomercato Juventus, il Paris Saint Germain è ancora sulle tracce di Alex Sandro: il brasiliano è l’obiettivo numero uno dei parigini

L’arrivo alla Juventus di Marcelo è sempre più complicato e per questo motivo sembra certa la permanenza a Torino di Alex Sandro. Ma così non è secondo quanto riporta la stampa francese: il laterale mancino è stato seguito con grande interesse dal Paris Saint Germain nelle ultime settimane e Antero Henrique non molla…

Il direttore sportivo del PSG è ancora sulle tracce dell’ex Porto: molto dipenderà dalle mosse in entrata della formazione bianconera ma Culture Psg sottolinea che i francesi non hanno perso le speranze per il classe 1991: è lui il primo obiettivo per la corsia mancina di Tuchel.