Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare i tre colpi in entrata. Ecco le mosse dei nerazzurri

Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare tre colpi in entrata

L’Inter ha definito una strategia chiara per il calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha l’obiettivo di completare la rosa con tre innesti mirati: un difensore centrale giovane, un attaccante con doti da seconda punta, e soprattutto un centrocampista centrale di alto livello.

Il tecnico Cristian Chivu, promosso alla guida della prima squadra dopo anni nel settore giovanile, attende rinforzi per affrontare la nuova stagione da protagonista in Serie A e in Europa.

Inter, cessioni eccellenti per finanziare il mercato

Per finanziare questi colpi, l’Inter punta a generare un tesoretto da circa 100 milioni di euro attraverso cessioni mirate. In cima alla lista dei partenti c’è Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994, destinato al Galatasaray: la trattativa potrebbe chiudersi per 25 milioni. A seguire Davide Frattesi, centrocampista dinamico arrivato lo scorso anno dal Sassuolo, è seguito da Atletico Madrid e Manchester United, con una valutazione di circa 35 milioni.

Anche Yann Bisseck, giovane difensore tedesco esploso nella scorsa stagione, potrebbe salutare per 35-40 milioni, con la Premier League alla finestra. Infine, Kristjan Asllani, mediano albanese classe 2002, non è considerato incedibile: l’Inter lo valuta intorno ai 15 milioni.

Uscite minori e obiettivo Éderson

Altre operazioni minori ma significative aiuteranno a incrementare il budget: Sebastiano Esposito è nel mirino della Fiorentina (10 milioni), Aleksandar Stankovic vicino al Bruges per una cifra simile, mentre si attendono 5-6 milioni per Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero e già in uscita. A questi si aggiungono 2 milioni ottenuti dal Panathinaikos grazie alla rivendita di Vagiannidis.

Con queste risorse, l’Inter mira a Éderson, centrocampista brasiliano classe 1999 dell’Atalanta, valutato 60 milioni. Se la trattativa dovesse complicarsi, restano vive le piste alternative: Richard Rios del Palmeiras e Morten Frendrup del Genoa, entrambi dal costo più contenuto (30 milioni).

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo: tra cessioni strategiche e nuovi obiettivi, i nerazzurri sono pronti a rinnovare la squadra senza perdere competitività.