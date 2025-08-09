Calciomercato Inter: De Winter nel mirino, Leoni troppo caro per il Parma. Tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri

L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Dopo aver sondato il terreno per Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 di proprietà del Parma, il club nerazzurro sembra aver cambiato rotta. La valutazione elevata imposta dalla società emiliana ha infatti raffreddato l’interesse dell’Inter, spingendo la dirigenza a virare su un profilo più esperto: Koni De Winter.

Koni De Winter: esperienza e versatilità per la difesa nerazzurra

Il difensore belga, classe 2002, è attualmente in forza al Genoa. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, De Winter ha maturato esperienza in Serie A e si è distinto per la sua duttilità tattica: può giocare sia come centrale che come terzino destro. Nella giornata odierna, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha riattivato i contatti con il club ligure per sondare la disponibilità del giocatore.

La mossa della dirigenza nerazzurra, guidata da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, è legata alla possibile partenza di uno tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Pavard, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha attirato l’interesse di diversi club europei, mentre Bisseck, giovane centrale tedesco classe 2000, potrebbe essere ceduto per fare spazio a nuovi innesti.

Strategie difensive: De Winter prima scelta in caso di cessione

In questo contesto, De Winter rappresenta la prima opzione per l’Inter. Il suo profilo risponde alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi, che cerca un difensore affidabile e già rodato nel campionato italiano. L’operazione potrebbe concretizzarsi rapidamente, soprattutto se uno dei due difensori attualmente in rosa dovesse lasciare Milano.

Leoni resta sullo sfondo

Giovanni Leoni, nonostante il grande potenziale, resta per ora un obiettivo secondario. Il Parma, infatti, non ha intenzione di abbassare le proprie richieste economiche per il giovane difensore, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

Con il mercato in pieno fermento, l’Inter punta a chiudere presto per De Winter, assicurandosi un rinforzo prezioso per affrontare al meglio la nuova stagione.