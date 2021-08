Calciomercato Inter, per Dumfries si può chiudere a giorni

La cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe sbloccare l’arrivo di Denzel Dumfries: l’olandese vuole solo l’Inter

La cessione di Lukaku al Chelsea sbloccherà l’arrivo di Denzel Dumfries all’Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport per l’esterno olandese la volontà è quella di arrivare alle firme a breve, già entro la fine della settimana.

Raiola è in pressing sul PSV che attende solo l’offerta e l’Inter punta ad avere il giocatore per una cifra tra i 12 e i 15 milioni. Dumfries ha già detto sì e non vede l’ora di raggiungere a Milano il suo connazionale de Vrij. Con l’arrivo di Dumfries si chiuderanno le porte per Nandez? Ufficialmente sì perché arriverà un solo esterno a destra, ma in realtà, siccome una destinazione in prestito a Nainggolan va trovata (e lui vuole solo il Cagliari), lo scambio potrebbe essere riaperto alle condizioni nerazzurre. Sempre che, oltre al Ninja, esca un altro centrocampista come Agoume (in prestito) o Vidal, anche se il cileno non pare intenzionato ad andarsene.

