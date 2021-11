Calciomercato Inter, dopo Onana altro colpo a zero: Marotta rinforza la difesa

Calciomercato Inter: dopo l’arrivo ormai certo di Onana a zero, i nerazzurri pensano a un colpo in difesa in scadenza

Non solo Onana nei radar di mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, sul fronte parametri zero, ha bloccato il portiere camerunense come scrive Tuttosport ma guarda con attenzione anche alla situazione di Luiz Felipe.

Il difensore della Lazio può lasciare Formello da svincolato a fine stagione senza il rinnovo di contratto, con la dirigenza nerazzurra pronta a sfruttare l’occasione per riportarlo alla corte del suo ex allenatore Inzaghi.

