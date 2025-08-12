Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito vola al Cagliari: «Ho creduto subito in questo progetto»

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito lascia i nerazzurri dopo le esperienze con Empoli e Sampdoria: per il Cagliari un rinforzo offensivo

Calciomercato Inter, nuovo movimento in uscita: Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L’attaccante, reduce da un’annata all’Empoli e da un’altra alla Sampdoria, è atterrato in Sardegna per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Dopo i primi saluti ai tifosi e le foto di rito, il classe 2002 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni riportate su X da Pedullà, confermando quanto la trattativa fosse chiara nella sua testa fin dall’inizio: «Ho creduto subito in questo progetto. Mi sono sentito con Pisacane».

L’operazione rientra nella strategia di calciomercato Inter che, in questa sessione estiva, sta puntando a sfoltire la rosa e dare continuità ai giovani in contesti dove possano trovare spazio e minuti. Per Esposito, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e con già diverse esperienze tra Italia ed estero, la chiamata del Cagliari rappresenta l’occasione per ritrovare continuità e confermare le qualità tecniche che lo hanno sempre contraddistinto.

Il club sardo, guidato da una dirigenza attenta e intenzionata a consolidare la permanenza in Serie A, vede in Esposito un rinforzo di prospettiva ma subito utilizzabile. La scorsa stagione del Cagliari è stata caratterizzata da una salvezza conquistata con determinazione, ma anche dalla consapevolezza di dover alzare il livello offensivo per evitare un campionato in sofferenza. L’arrivo di un giovane con talento e fame di riscatto come Esposito va proprio in questa direzione.

Dal punto di vista dell’Inter, la cessione dell’attaccante si inserisce in un contesto più ampio di gestione delle risorse: la squadra di Cristian Chivu punta a restare competitiva su più fronti, dalla Serie A alla Champions League, e ogni mossa di mercato è mirata a garantire equilibrio tra esperienza e freschezza. Il club nerazzurro, forte di una stagione passata di alto livello, si aspetta che i giovani ceduti in prestito o a titolo definitivo possano crescere e, in alcuni casi, tornare in futuro con un bagaglio tecnico e mentale più ricco.

Il trasferimento di Esposito, dunque, non è solo una semplice operazione di mercato, ma anche un tassello in un progetto strategico che coinvolge entrambe le società: il Cagliari per migliorare il reparto offensivo e l’Inter per valorizzare i propri talenti, mantenendo alta la competitività della rosa principale.