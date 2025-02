Calciomercato Inter, l’ex agente di Asensio parla della trattativa con i nerazzurri: «C’è stato un tempo in cui poteva approdare in Italia...» - Calcio News 24

Calciomercato Inter, l’ex agente di Asensio non smentisce la trattativa a gennaio: la rivelazione di Horacio Gaggioli sul talento spagnolo

Durante l’ultima sessione invernale di calciomercato sono circolate alcune voci su un possibile interessamente dell’Inter per Marco Asensio. Il trequartista spagnolo alla fine si è trasferito all’Aston Villa in Premier League. L’ex agente dello spagnolo, Horacio Gaggioli, ai microfoni di Sportitalia ha parlato della trattativa con l’Inter. A seguire le sue parole.

IL MIO RAPPORTO CON ASENSIO – «Non sono il suo rappresentante oggi, ma per me sarà sempre molto speciale».

LE VOCI SULL’INTER PER LUI E JOAO FELIX – «Quando hai un giocatore importante come Asensio o Joao Felix, così rispondo anche a chi dice che l’Inter aveva iniziato una trattativa per il portoghese, è normale che l’intento del procuratore sia quello di mettere le opportunità all’interno del mercato. Gli agenti, dovendo lavorare ma anche dimostrare ai propri assistiti che si stanno impegnando per trovare delle opportunità, arrivano a fare anche delle telefonate all’Inter ma noi siamo stati chiari con tutti».

SUL SUO IMPATTO ALL’ASTON VILLA – «Non sorprende che tutto sia iniziato nel migliore dei modi per lui in Premier League. È un giocatore importante che, se sfruttato nel suo ruolo, può fare la differenza ad alto livello».

CHANCE PER UN SUO ARRIVO IN ITALIA A GIUGNO? – «Ovviamente lo raccomanderei a qualsiasi squadra italiana. Dovunque andrà, se giocherà nel ruolo dove può rendere al meglio, sarà sempre un grandissimo giocatore. C’è stato un tempo in cui poteva essere un giocatore del Milan. Poi, prima di andare a Madrid, ho incontrato la Roma, ma non se ne è fatto nulla; parliamo del 2014»