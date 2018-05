Calciomercato Inter, giorni decisivi per il futuro di Joao Cancelo: in caso di mancato riscatto, i nerazzurri valutano altri profili

Il 31 maggio 2018 scadrà la possibilità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, Inter al lavoro per cercare di blindare Joao Cancelo. Il laterale portoghese è stato tra i migliori in casa nerazzurra in questa stagione e Luciano Spalletti vorrebbe continuare a lavorare con lui. Il Valencia però non fa sconti e neanche l’ipotesi di inserire Eder nella trattativa convince i Che. E in caso di fumata nera, il Biscione valuta alternative: calciomercato Inter, ecco i nomi…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, la dirigenza nerazzurra ha monitorato con grande interesse due profili in particolare: parliamo di Adam Marusic e di Timothy Castagne. Marusic, arrivato alla Lazio un anno fa dall’Ostenda, è andato a segno nella sfida di domenica ed ha evidenziato grandi qualità di corsa e di fisicità. Castagne, anche lui sbarcato in Italia all’Atalanta dodici mesi fa dal Belgio, è stato ‘introdotto’ al calcio italiano da Gian Piero Gasperini con gradualità ed un finale di stagione in netta crescita. Nessuna trattativa avviata, ma profili che stuzzicano il direttore sportivo Piero Ausilio…

LEGGI ANCHE: Inter ad un passo da Yazici, battuta la concorrenza di Milan e Roma – ESCLUSIVA