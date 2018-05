Inter ad un passo da Yazici, battuta la concorrenza di Milan e Roma – ESCLUSIVA

Inter molto attiva sul mercato, dopo i colpi Asamoah e de Vrij a parametro adesso punta Yazici: la situazione

L’Inter piomba su Yusuf Yazici, centrocampista classe ’97 del Trabzonspor. Secondo quanto appreso da Calcionews24, fonti vicine al giocatore confermano che la trattativa è in stato a avanzato. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e si tratta sulla base di 10-15 mln di euro. I nerazzurri dovrebbero avere la meglio sui tanti club che si sono interessati al giovane turco, diverse richieste sono arrivate dall’Inghilterra ma su Yazici c’erano anche Milan e Roma. I giallorossi in particolare hanno sondato il terreno con insistenza con il ds Monchi speranzoso di piazzare un altro colpo alla Under. Negli ultimi giorni però l’Inter avrebbe piazzato lo sprint decisivo per mettere a segno il primo colpo di mercato da regalare a Spalletti.

Yazici è un centrocampista offensivo e nel 4-2-3-1 può giocare sia da trequartista che da esterno di sinistra. Quest’anno è esploso definitivamente e ha messo a segno 10 gol e 5 assist in 33 partite di campionato e a 21 anni può vantare già 6 presenze in nazionale maggiore. Per il momento sulla trattativa vige il massimo riserbo ma le parti sembrano veramente molto vicine. Yazici, dopo de Vrij e Asamoah, potrebbe essere il terzo volto nuovo dell’Inter che verrà.