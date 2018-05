Dopo Stefan de Vrij, ecco Kwadwo Asamoah per la difesa dell’Inter: il laterale della Juventus sta sostenendo in questi minuti le visite mediche con il Biscione, arriva a costo zero

Inter scatenata sul mercato. La dirigenza nerazzurra sta pianificando i lavori per la prossima stagione ma ha già messo a segno due importanti colpi: parliamo di Lautaro Martinez dal Racing, accordo da 25 milioni di euro, e di Stefan de Vrij, in arrivo a costo zero dalla Lazio. Ma non solo: è fatta per Kwadwo Asamoah. Il laterale sinistro è in scadenza di contratto con la Juventus e la dirigenza nerazzurra ha battuto la folta concorrenza.

Asamoah sta sostenendo in questi minuti a Milano le visite mediche di rito: già raggiunto l’accordo tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra, con il terzino ghanese che metterà nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2021 da 2,5 milioni di euro a stagione. Nuovo rinforzo di valore per Luciano Spalletti, con l’ex Udinese che potrebbe porre fine alle difficoltà sulla fascia mancina: Santon, Dalbert e D’Ambrosio non hanno convinto a pieno il tecnico di Certaldo, che potrà contare sulla fisicità e sulle qualità del classe 1988 di Accra (26 presenze in stagione con la Juventus).