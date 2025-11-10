Calciomercato Inter, Frattesi lascerà la squadra nerazzurra? Spunta una nuova notizia su di lui - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Frattesi deciso a ritagliarsi il suo ruolo in nerazzurro. La situazione attuale

Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei temi più seguiti nel Calciomercato Inter, ma al momento il centrocampista appare completamente concentrato sulla sua avventura in nerazzurro. Nonostante le numerose speculazioni estive, l’ex Sassuolo ha le idee chiare: vuole affermarsi come elemento centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi e guadagnarsi maggiore spazio nelle settimane decisive della stagione.

Frattesi è pienamente consapevole della concorrenza nel centrocampo dell’Inter, uno dei reparti più profondi e competitivi d’Europa. Tuttavia, la presenza di giocatori di alto livello non lo intimorisce. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il centrocampista non intende cercare una nuova sistemazione né in prestito né a titolo definitivo, ma punta a combattere per il proprio posto. L’obiettivo di Frattesi è chiaro: recuperare pienamente la forma fisica ottimale, aumentare il minutaggio e convincere Inzaghi a puntare su di lui in maniera più regolare.

Il Calciomercato Inter resta però sempre attento ai possibili sviluppi. Nonostante le voci di un possibile interesse della Juventus, al momento non esistono contatti concreti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. Secondo Moretto, le indiscrezioni su un trasferimento a Torino sono da considerarsi più suggestioni che trattative reali. Frattesi gode della stima di Luciano Spalletti, che lo ha seguito anche in Nazionale, ma questo non si traduce in un reale movimento di mercato.

Il centrocampista sembra dunque intenzionato a concentrarsi esclusivamente sull’Inter, cercando di sfruttare ogni occasione per consolidare il suo ruolo nel reparto. Il tecnico Simone Inzaghi, da parte sua, apprezza la dedizione del giocatore e il lavoro svolto in allenamento, fattori che potrebbero determinare un aumento del minutaggio nelle prossime partite.

In sintesi, il Calciomercato Inter conferma che, nonostante gli interessamenti esterni, il futuro di Frattesi è saldamente legato a Milano. La volontà del centrocampista di emergere all’Inter, unita alla stima dell’allenatore e alla qualità del reparto, rendono improbabile un addio nel breve periodo. Il giocatore è pronto a dimostrare il suo valore, convinto che la sua crescita passi attraverso una permanenza in nerazzurro e un ruolo sempre più determinante nel progetto tecnico della squadra.

