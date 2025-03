Calciomercato Inter: Frattesi via in estate. Ma nelle prossime due gare potrebbe succedere questo

Le ultime sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, in vista del calciomercato estivo e delle prossime partite

É già tempo di pensare a come trasformare le squadre la prossima estate. E in casa Inter le riflessioni riguardano uno dei pochi giocatori non particolarmente felici o, quantomeno, non esattamente connesso con gli umori dei compagni. Stiamo parlando di Davide Frattesi. Già a gennaio il centrocampista, miglior goleador della Nazionale targata Spalletti, aveva lasciato trapelare l’intenzione di andare via. Secondo il Corriere dello Sport, l’addio è stato solo rinviato. Ecco cosa scrive il quotidiano romano oggi in edicola:

«I sentieri di Frattesi e dell’Inter sono destinati a separarsi al termine della stagione. Ma con il desiderio dello stesso centrocampista di chiudere questa avventura nel migliore dei modi, ovvero portando a casa altri trofei. Con la speranza, evidentemente, di riuscire pure ad essere protagonista, togliendosi qualche soddisfazione personale. Anche Inzaghi se lo augura, visto che ci sarà bisogno di tutti nei prossimi due mesi. Tra l’Udinese, domani pomeriggio, e il Milan, mercoledì, Frattesi avrà certamente spazio».