Calciomercato Inter: Giroud vicinissimo, pronto un biennale con opzione

Antonio Conte avrà finalmente il suo vice-Lukaku: Oliver Giroud è vicinissimo all’Inter, pronto un biennale con opzione per l’attaccante

Antonio Conte avrà finalmente il suo vice Lukaku. Dopo i corteggiamenti durati tutto gennaio, Olivier Giroud è vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il francese abbia chiesto all’Inter un contratto per tre anni (oggi ne ha 33). Per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale (8 milioni) e scendere fino a 6.

Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali (presenze, gol) non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa potrebbe essere l’offerta giusta e che il francese campione del mondo sia il prossimo parametro zero ad aggiungersi alla lista recente.