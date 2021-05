Calciomercato Inter, il futuro di Ashley Young potrebbe essere oltre oceano

L’Inter sta pensando a come sfoltire la rosa per la prossima stagione. Tra i possibili partenti c’è Ashley Young che piace in MLS

L’Inter pensa al futuro sfoltendo l’attuale rosa. Uno dei possibili partenti è l’esterno inglese Ashley Young.

Il giocatore, come riporta il Sun, sarebbe finito nel mirino del Watford neopromosso in Premier League ma nelle ultime ore c’è stato un forte inserimento dell’Inter Miami per portare Young in MLS.