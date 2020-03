Calciomercato Inter: in ballo il futuro di Sensi. La situazione

Stefano Sensi è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter: il suo futuro però potrebbe essere in bilico

Stefano Sensi è uno dei protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter: l’ex Sassuolo ha davvero strabiliato, con gol e una personalità davvero inedita. Il suo futuro all’Inter però sembra ora in bilico.

Come riportato da Tuttosport, il suo riscatto è fissato a 25 milioni di euro. Fa discutere, infatti, la sua convivenza con Christian Eriksen, fiore all’occhiello degli acquisti di gennaio. Sensi rischia di non restare in nerazzurro.